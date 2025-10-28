لبنان: زيارة رئيس المخابرات المصرية أتت لاستعداد مصر للمساعدة فى حل الأمور العالقة

قال الناطق باسم جمهورية لبنان، رفيق شلالا، إن العلاقات اللبنانية المصرية عمقها ومدي تجذرها فى التاريخ، ومصر تعمل على مساعدة لبنان فى الظروف الصعبة التي يمر بها، حيث أنه أمر طبيعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الرئيس السيسي سبق وأن أبلغ الرئيس اللبناني خلال لقائهما فى أكثر من مناسبة بمدي إهتمام مصر بالقضايا اللبنانية ومدي رغبتها بالمساعدة، ومن هذا الإطار أتت زيارة رئيس المخابرات المصرية اليوم، واللقاء الذى عقده مع الرئيس عون، والذى عبر فيه عن إهتمام مصر بلبنان وإستعداد مصر لمساعدة فى حل الأمور العالقة حاليا، والتي تحدث توترا، خاصة فى ظل الإعتداءات الإسرائيلية المستمرة فى لبنان.

وتابع: “كان اللقاء جيد جدا فى إطار من المصارحة، وكان الموقف المصري واضحا لجهة إستعداد مصر لمساعدة لبنان على معالجة الأوضاع الراهنة فيه، لاسيما فيما يتعلق بالوضع فى الجنوب”.