أخبار المزيكا | محمد منير يغني لـ الشرطة في عيدها.. ومن كواليس حفله .. "عمرو دياب في صورة مع أبنائه بـ دبي"





حققت أغنية "فاضي شوية" لـ حمزة نمرة، نجاحا كبيرا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 24 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".





تقول كلمات الأغنية: "آه يا سلام .. سيبنا الوقت يعدي أوام .. ما حسبناش اللحظة الجاية .. دا اسمه كلام .. عيشنا العمر نربّي حمام .. بس نسينا نقوم غيّة، ومايهمكش عادي ..اسمع مني الساعة دي".





مش وقت عتاب أو لوم .. فيها ايه لو نرجع تاني .. وبدل ما تكون وحداني .. تسندني معاك ونقوم .. فاضي شوية .. نشرب قهوة فى حتة بعيدة.. إعزمني على نكتة جديدة .. وخلّي حساب الضحك عليّا".









ظهر الهضبة في صورة جديدة مع متابعينه ومنظمين حفل دبي الذى أقيم أمس ،ونشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





يذكر أنه تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة للهضبة عمرو دياب، يظهر فيها بصحبة فتاة شقراء داخل احد الفنادق، لتثير الصورة تساؤلات الكثيرين حول هُوية تلك الفتاة وعلاقتها به.





وفي حقيقة الأمر هذه الصورة تعود إلى احتفالات رأس السنة قبل أسبوعين، حيث تواجد عمرو دياب في دبي للاحتفال بالعام الجاري، والتقطت هذه الفتاة صورتها معه هناك، وهي موديل تحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية.









صدر مغني الهيب هوب السوري الفلبيني الأصل المقيم في بيروت "?Chyno with a Why" ألبومه الجديد "مملوك"، الذي يتحدث عن التهميش الذي تعاني منه مجتمعات المهاجرين حول العالم، حيث يقارب "شينو" الموضوع الذي عانى منه شخصيًا بنظرته وأسلوبه الخاصين، وذلك عبر تحويله مواضيع التهميش لأعمال موسيقية رائعة، وكل ذلك بموهبته الكبيرة وأسلوبه الفني المميز.









" شينو" سبق أن أصدر أول أعمال هذا الألبوم "Russian Roulette" التي عكست الطابع العام لهذا العمل، تلاها أغنية "كيفوني" ثم أغنية "2020 Vision" التي عكست ما حدث في بيروت خلال عام 2020 ، واليوم ومع ألبوم "مملوك" يثبت "شينو" نفسه كمغني هيب هوب متعدد المواهب قادر على مزج العربي والإنجليزي بسلاسة كبيرة وتقديم أهم المواضيع بطريقة جديدة. يشاركه في هذا الألبوم باقة من أهم صناع الهيب هوب العربي والمواهب الجديدة الواعدة.









حرص الفنان السعودي راشد الماجد، على توجيه الشكر لكل من قام بتقديم واجب العزاء في وفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، بعد صراع مع المرض.





وكتبت أصالة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "أتقدّم بخالص عزائي لأخي والصّديق الغالي راشد الماجد بوفاة والدته رحمها الله وغفر لها وأسكنها جنّته .. ولكمّ الصّبر والسّلوان ورحمة يمسح الله بها على قلوب أحبّته".