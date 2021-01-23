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رياضة

إصابة لاعب الإسماعيلي بارتجاج في المخ

السبت 23/يناير/2021 - 07:02 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
تعرض محمد بيومي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، للإصابة بارتجاج بسيط في المخ خلال مشاركته ضمن صفوف فريقه أمام غزل المحلة و التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين  ظهر اليوم السبت ضمن فاعليات مسابقة الدوري العام.

وقرر مجلس إدارة النادي  الاسماعيلي، التظلم على التحكيم ونتيجة الفار خلال مباراة الاسماعيلي وغزل المحلة في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ قليل على ملعب الفلاحين، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وجاء البيان ينص على: 

يضع الاسماعيلي ثقته الكامله في التحكيم المصري
ويقدر كل مجهودات تبذل من اجل الارتقاء بمنظومة التحكيم واستخدام الفار ولكن ومع الاعتراف الكامل بان الاسماعيلي لا يتحجج بالتحكيم  ولكن تم تضييع مجهود اللاعبين والفريق من خلال قرارات خاطئة تسببت في فقدانه نقاط عديدة. 

وتابع من غير المعقول ان الجميع افاد بصحة هدف الاسماعيلي في مباراة البنك الاهلي ولكن اطلاق حكم المباره صافرته والكره في طريقها للمرمي منع تدخل الفار والجميع اعترف بهذا الخطا وافادوا بصحه هدف الاسماعيلي. 

وأضاف : مع ذلك يتم تعيين هذا الحكم حكما للفار في مباراه غزل المحله حيث احتسب ضربتي جزاء علي الاسماعيلي الاولى جاءت الكره من اقدام المدافع الي يده بدون ان يحركها. 

والثانيه احتساب ضربة جزاء علي مدافع الاسماعيلي الذي لعب الكره وبدون اي احتكاك مع مهاجم غزل المحله وكان حكم المباراه قريبا من اللعبه ولم يحتسبها  ولكن حكم الفار اعادها واحتسبها. 
. ويوجه الاسماعيلي النظر بان هذه الاخطاء حرمت الفريق من نقاط مستحقه كان جديرا بها
وقال : لايشكك النادي في اي فرد بمنظومة التحكيم ولكنه يتمني من  لجنه الحكام مراجعه كل الاخطاء التي حدثت ضد الاسماعيلي والعمل علي عدم تكرارها   ونحن ندرك تماما ان اخطاء التحكيم والفار وراده   ولكن تكرارها اكثر من مره مع الاسماعيلي حرمه من نقاط يستحقها. 
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