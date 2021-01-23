حفيدة فريد الأطرش وأسمهان تبكي على الهواء بسبب مرضها ومنعها من الزواج .. تفاصيل

وكشفت مروة الاطرش فى لقاء مع المذيعة السورية رابعة الزيات ببرنامج دراما تريند عن أن الدكتور منعها من ممارسة الرياضة وحمل الأوزان الثقيلة والتعب بسبب اصابتها بمرض اسمه "التصلب اللويحى"والذى تسبب فى بعض الازمات العامة بالجسم.

وقالت مروة : منعت من قبل الطبيب عن المشي كثيرا، والعصبية والفرح وجميع أنواع الانفعالات، إضافة للحب والزواج.

وقالت الأطرش: "أول شي قالوا الدكتور لبابا بنتك بتحب حدا وفي علاقة مع شخص، فقلوا أكيد لأن بنتي كتير محبة".



