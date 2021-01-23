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أخبار العالم

بريطانيا تسجل 1348 حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم

السبت 23/يناير/2021 - 07:42 م
بريطانيا تسجل 1348
بريطانيا تسجل 1348 وفاة جديدة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
سجلت السلطات الصحية في بريطانيا 33552 إصابة جديدة و1348 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

ويرتقع بذلك إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 3617459 حالة، بعد تسجيل 33552 إصابة جديدة اليوم، و 40261 حالة في اليوم السابق.

فيما بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في بريطانيا 97329 حالة، بعد تسجيل 1348 وفاة جديدة، السبت، و1401 حالة في اليوم السابق.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر في البلاد، أكثر فتكا، وقد تكون السبب في زيادة عدد الوفيات.

وتعد بريطانيا الدولة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا.
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