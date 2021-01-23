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فن

في أحدث ظهور.. حسني شتا للجمهور: مش عارف بطلع حزين في الصور ليه.. شاهد

السبت 23/يناير/2021 - 08:57 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان حسنى شتا، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". 

وعلق حسنى شتا على الصورة قائلا "  معرفش بطلع حزين في الصور ليه ! ".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : 

بنحبك ف كل حاجة - علشان زملكاوي ياشتا  - والله يا عسل احنا كده كده بنحبك 

يذكر ان اخر  أعمال حسني شتا مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC، بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسي.



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