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وزير النقل: من الوارد التعاقد على قطار سرعته 350 كم مستقبلا.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 09:08 م
القطار السريع
القطار السريع
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هاني حسين
قال  كامل الوزير وزير النقل، إن القطار السريع سرعته 250 كيلو متر وهو الذي سيتم تنفيذه في مشروع القطار الكهربائي الرابط بين العين السخنة ومدينة العلمين الجديدة .

وأضاف كامل الوزير  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من الوارد التعاقد على  قطار سرعته 350 كيلومتر في الساعة في المستقبل".

وتابع كامل الوزير:"   العالم يسير في اتجاه خطوط الجر الكهربائي والقطارات السريعة الكهربائية  للحفاظ على البيئة ونقل عدد أكبر من الركاب ".

 وأكمل الوزير:"   دول عربية لديها قطار سريع من عام 2018  وعلى مصر إدخال هذه التكنولوجيا، وتم التخطيط وتسريع الإجراءات  وتم طرح مناقصة عالمية وتقدم 12 تحالف  وفازت شركة  سيمنز بتنفيذ مشروع القطار الكهربائي ".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع  الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
 
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح  مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن الدولة المصرية لن تضيع أحدا، لافتأ إلى أن البحيرات لإنتاج أسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى. 

وأشار إلى المواطنين فى غرب القناة من الممكن أن يتوافدوا على شرق التفريعة ببورسعيد خاصة وأن الحكومة قامت بتدشين مشروعات سكنية فى مدينة السلام، معقبا: "لو عايزين استثمار أهو معمول بشكل طبقا للمواصفات وعايز فترة سماح نديك بس عيش هنا وإحنا مش هنسيب سينا لكن تعالوا معانا". 
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