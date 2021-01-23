الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من الأسماك المشهورة في السوق المصرية





وأضاف القرش خلال مداخلة مع "أكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية، تعتمد على "الزريعة" المنتجة داخليا لإنتاج الأسماك المشهورة فى السوق المصرى، خاصة اسماك المياه العذبه.





ولفت حجم مزارع الاسماك المالحة التى تم إنشاؤها، مثل مشروع الفيروز، ومشروع غليون ايضا، أدخل للسوق المصرى أسماك المياه المالحة، التى لم تكن موجودة في أوقات سابقة.





وتابع متحدث الزراعة قائلا:" وصلنا للاكتفاء الذاتى من الأسماك من الأسماك المشهورة فى السوق المصرى، بإنتاج 2 مليون طن".





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

وقال السفر بسام راضى ، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية : إن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الاوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الانجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الاخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بانشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث بأسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تحتل المركز الثالث عالميا من حيث إنتاج أسماك البلطى.