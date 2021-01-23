الوحدات البيطرية.. السيد القصير يكشف دور وزارة الزراعة في تطوير القرى

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن كل مؤسسات الدولة تشترك في المشروع القومي لتطوير القرى .





وأضاف السيد القصير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القوافل البيطرية والرعاية البيطرية للحيوانات ورءوس الماشية أمر في غاية الأهمية ومن الضروري تطوير الوحدات البيطرية في القرى ".





وتابع السيد القصير:" نسبة كبيرة من اهالي الريف والقرى يعملون في الثروة الحيوانية والزراعة ، مضيفا:" توجيه من الرئيس السيسي بتطوير مراكز تجميع الألبان في القرى".





واكمل السيد القصير:" العمل على ترشيد وتحسين نظم الري واستخدام نظم الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية في القرى ".





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.





وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن الدولة المصرية لن تضيع أحدا، لافتأ إلى أن البحيرات لإنتاج أسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى.



