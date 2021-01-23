الثروة السمكية: تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال 5 سنوات

كشف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، عن الجدوى الاقتصادية من مشروع "الفيروز" وهو وجود منتج من المزارع السمكية الخاصة بالمياه المالحة، مشروع الاستزراع السمكي من المشروعات العملاقة، مساحته 30 ألف فدان.





وتابع "مصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن مشروع "الفيروز"مقسم على عدة مراحل، الأولى قائمة على الاستزراع السمكي على مساحة 5 آلاف فدان، يتوقع أن تنتج 13 ألف طن من أسماك المياه المالحة، أما المرحلة الثانية ستكون عبارة عن بحيرات صغيرة على غرب وشرق المشروع تصل مساحتهم إلى 10 آلاف فدان وستكون مخصصة للصيد الحر.





وأضاف أن مصر تنتج حوالي 2 مليون طن من الأسماك، منوها إلى أن 80% من زراعة الأسماك تتم في المياه العذبة، منوها إلى ان الرئيس السيسي طالب بالتوجه إلى زراعة الأسماك في المياه الملحة.



واسترسل: مصر تستهلك 2 مليون سنويا ونستورد من الخارج ما يقارب من 500 ألف طن سمك، موضحا أنه خلال 5 سنوات سنتمكن من سد الفجوة بين المنتج والمستهلك، وذلك بعد الانتهاء من مشروعات الاستزراع السمكي.



