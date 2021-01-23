ريال مدريد يرفض استغلال أزمة إنتر ميلان بسبب حكيمي





وكان إنتر ميلان قد تعاقد مع أشرف حكيمي من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو، على أن يتم تسديد هذا المبلغ بدفعات متفرقة، لكن حتى الآن لم يتمكن النادي الإيطالي من سداد أي دفعة للنادي الملكي، وذلك بسبب الأزمة المالية التي يعيشها النيراتزوري بسبب جائحة فيروس كورونا.





ورفض ريال مدريد استغلال الظرف المالي الصعب الذي يعيشه إنتر ميلان في الوقت الراهن لمحاولة استعادة أشرف حكيمي الذي يقدم موسمًا استثنائيًا في الدوري الإيطالي.





وقرر ريال مدريد التفاوض مع إنتر ميلان مجددًا حول إعادة جدولة الدفعات المالية وإعطاء المزيد من الوقت للفريق الإيطالي من أجل سداد المبلغ، وبالفعل توصل الناديين لاتفاق في الساعات الماضية بحسب ما أكدته الصحيفة المدريدية.





وادعت بعض المصادر أن الريال وجه إنذار للإنتر يتضمن السداد الفوري للدفعة الأولى، لكن ماركا نفت هذه التقارير، وأوضحت أن النادي الملكي يقدر ظرف إنتر ميلان وتم الاتفاق على مواعيد جديدة للسداد وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن حل ريال مدريد الحالى يكمن فى استعاده سيرجيو ريجليون لاعب توتنهام هوتسبير الحالي، بعد رحيله عن صفوف الفريق الصيف الماضي، لكن هذا الحل يكلف خزينة الملكي 45 مليون يورو، أى أكثر بـ10 ملايين من المبلغ الذي تحصل عليه ريال مدريد فى رحيل اللاعب.





ويوجد حل آخر أمام مسئولى الريال، حسب الصحيفة الإسبانية، يمكن فى اعتمادهم على الناشئين، خاصة فى ظل وجود أكثر من عنصر متميز، وعلى رأسهم فران جارسيا، وميجيل جوتيريز، لكن الأمر متروك الآن لزين الدين زيدان المدير الفني. ويستضيف ديبورتيفو ألافيس نظيره ريال مدريد فى العاشرة مساء اليوم، السبت، على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن مواجهات الجولة العشرين من منافسات الدوري الإسباني "الليجا"، لموسم 2020-2021، في لقاء يسعى من خلاله الفريقان لتحقيق الانتصار.





ويغيب عن ريال مدريد في لقاء اليوم كل من داني كارباخال وسيرجيو راموس بداعي الإصابة، بجانب المدير الفني الفرنسي زين الدين، الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا. ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، وذلك من أجل السعي للمنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، ومن أجل مصالحة جماهيره الغاضبة، بعد فقدان الفريق لقبين في أقل من أسبوع، بعد خسارة كأس السوبر الإسباني، ووداع مسابقة كأس ملك إسبانيا على يد فريق ديبورتيفو ألكويانو، الذي يشارك في دوري الدرجة الثالثة، وهو ما وضع زيدان في موقف حرج، حيث ستضطر إدارة الملكي لإقالته إذا استمرت النتائج على الوضع الحالي.





وخرجت الصحافتان الإسبانية والإيطالية للحديث عن أزمة بين ريال مدريد وإنتر ميلان، بعدما فشل الأخير في دفع الدفعة الأولى من قيمة انتقال حكيمي وقدرها 10 ملايين يورو. وأوضح وكيل ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، أشرف حكيمي، حقيقة الأزمة المثارة في الأيام الأخيرة حول عدم قدرة النيراتزوري على دفع قيمة انتقال المغربي إلى ريال مدريد.





وتحدث الوكيل أليخاندرو كامانو، عن الأمر في تصريحات لصحيفة "ميرور"، وقال: "أزمة ريال مدريد مع إنتر ميلان بسبب مستحقات حكيمي؟ ما هذه الشائعات؟ لا أعرف أي شيء عنها، لم أتلق أي مكالمة من ريال مدريد".





وأضاف في النهاية: "أشرف يقدم أداءً رائعًا مع إنتر ميلان، وهو يركز على مبارياته فقط ومشواره مع الفريق، هدفه هو الفوز ولا يفكر في أي شيء آخر". وصل الظهير الفرنسي إلى ريال مدريد في صيف 2019 وفي البداية كان من الصعب عليه التغلب على احتلال مارسيلو للمكانة الرئيسية، لكنه حصل على دعم زين الدين زيدان الذي أوصى بضمه، وشيئًا فشيئًا تولى المنصب الأساسي خاصة بعد انتهاء فترة الغلق بسبب كورونا في العام الماضي.

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية توصل ريال مدريد لاتفاق مع إنتر ميلان حول إعادة جدولة دفع المستحقات المالية في صفقة بيع النجم المغربي أشرف حكيمي في الصيف الماضي.