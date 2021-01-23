من يكتب التاريخ.. لميس جابر تتقدم ببلاغ إلى وزير التعليم على الهواء

قالت الدكتورة لميس جابر، إن الأجيال يمكنها أن تدرك حقيقة التاريخ، من خلال التعليم ومنح الطفل الفرصة للتفكير، مضيفة:" كتاب المناهج بيحكموا عليك بعقلهم، انت بتأخد جزاء مش منهج.





وأضافت "جابر" خلال حوارها ببرنامج "ابن مصر" المذاع على قناة "المحور": " وأنا أذاكر لأحفادي مادة الدراسات الاجتماعية وجدت فى عصر محمد على، نفى عمر مكرم الذى وضعه على عرش مصر، وخلع الشيخ عبد الله الشرقاوي من رئاسة مشيخة الأزهر وهذه لم تحدث نهائيا؛ فعبد الله الشرقاوى توفى عام 1816 شيخا للأزهر، وذهب رجال الأزهر بعدها إلى القلعة لمحمد على وأخبرهم أن يتفقوا على شخص بينهم وأصبح انتخاب شيخ الأزهر فى يد رجال الأزهر وقتها.





وتابعت: "لا أعرف من يكتب التاريخ لأولادنا بهذا الشكل، ومن خلال هذا البرنامج أتقدم ببلاغ إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى للتحقيق فى هذا الأمر.