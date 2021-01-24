محاكمة متهمي كتائب حلوان .. اليوم

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، محاكمة المُتهمين في "كتائب حلوان".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي المشرف العام علي مأمورية طرة.



