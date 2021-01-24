ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعرف على الأقسام المتاحة لعمل «دراسات عليا» بكلية تمريض حلوان

الأحد 24/يناير/2021 - 10:59 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
إسلام خالد
أعلنت كلية التمريض بجامعة حلوان عن فتح باب القبول فتح باب التقديم بالدراسات العليا لعمل (ماجستير- دكتوراة - دبلومة) وذلك الفصل الدراسي الثاني لعام الدراسي الجامعي 2020 /2021، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية .

وكشف مسؤول شئون الدراسات العليا والبحوث بكلية التمريض بجامعة حلوان عن الاقسام المتاحة للتقديم فى الدراسات العليا وهى كالتالي :

الماجستير :كل التخصصات ماعدا إدارة التمريض وتعليم التمريض

الدكتوراه:  كل التخصصات ماعدا إدارة التمريض وتعليم التمريض وتمريض نفسي

الدبلومة : كل التخصصات 

اقرأ أيضا|

وستقبل الكلية ابتداء من يوم الجمعة 1 يناير وحتى يوم الأحد الموافق 7 فبراير طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا بالكلية.

وأشارت الكلية إلى أن أعمال التقديم تتم فى داخل مقر الكلية بالحرم الجامعي بعين حلوان، وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب الدارسين اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او اثناء تقديم طلب الالتحاق بالدراسات العليا.


وفى إطار متصل قالت الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض بجامعة حلوان فى تصرحات خاصة ل صدى البلد، ان الكلية قد قررت إعادة فتح باب مناقشة الرسائل العلمية لطلاب الدراسات العليا الماجستير  والدكتوراه .

وذلك بعد أن كانت الكلية قد توقفت عن مناقشتها بعد قرارات رئاسة مجلس الوزراء والتى جاءت بتعليق الدراسة داخل الجامعات والمعاهد المصرية واستمرارها بنظام التعليم عن بعد أونلاين وتأجيل جميع الامتحانات الى ما بعد إجازة منتصف العام والذى تنطلق من يوم السبت 16 يناير وتستمر حتى يوم 21 فبراير 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لراغبى عمل دراسات عليا بعلوم حلوان.. تعرف على مواعيد فتح باب التقديم

علوم حلوان تفتح باب التسجيل في الدارسات العليا.. دورة أساسيات التحول الرقمي من الجامعة شرط لمنح الشهادة.. وعقد الامتحانات للمتدربين حضوريا

تمريض حلوان: باب القبول في الدراسات العليا مفتوح حتى 7 فبراير

الملكية الفكرية بحلوان يعلن فتح باب التقديم لدراسة الماجستير والدكتوراه.. تفاصيل

جامعة حلوان تستعد لاستقبال الراغبين في التقديم للدراسات العليا.. تفاصيل

جامعة حلوان تعلن عن فتح باب التقدم للدراسات العليا.. الملكية الفكرية تحدد أوراق وشروط الالتحاق

ترشيحاتنا

المستشار حنفي جبالي لرئيس المركزي للمحاسبات : العمل على توفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة أمر مهم

السودان يتحدث عن تهديد مباشر لسد النهضة.. ويوجه رسالة حازمة لـ إثيوبيا

ننشر صور حقنة لقاح كورونا لأطباء مستشفى أبو خلفية وإقرار الموافقة

يورجن كلوب: ليفربول لن يتعطل بسبب محمد صلاح

من اليوم ولمدة 3 أشهر.. لا تهاون مع مخالفي قانون الطوارئ .. اعرف العقوبات

في ذكرى محمود السباع.. معلومات لا تعرفها عنه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي .. ما لا تعرفه عن السيارة التى ظهرت مع العندليب | صور

بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

أصغر ناشطة يمنية.. استغاثة طفلة عبر الإنترنت من زواج القاصرات تغير حياتها للأبد