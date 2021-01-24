تعرف على الأقسام المتاحة لعمل «دراسات عليا» بكلية تمريض حلوان

أعلنت كلية التمريض ب جامعة حلوان عن فتح باب القبول فتح باب التقديم بالدراسات العليا لعمل (ماجستير- دكتوراة - دبلومة) وذلك الفصل الدراسي الثاني لعام الدراسي الجامعي 2020 /2021، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية .





وكشف مسؤول شئون الدراسات العليا والبحوث بكلية التمريض بجامعة حلوان عن الاقسام المتاحة للتقديم فى الدراسات العليا وهى كالتالي :





الماجستير :كل التخصصات ماعدا إدارة التمريض وتعليم التمريض





الدكتوراه: كل التخصصات ماعدا إدارة التمريض وتعليم التمريض وتمريض نفسي





الدبلومة : كل التخصصات





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وستقبل الكلية ابتداء من يوم الجمعة 1 يناير وحتى يوم الأحد الموافق 7 فبراير طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا بالكلية.





وأشارت الكلية إلى أن أعمال التقديم تتم فى داخل مقر الكلية بالحرم الجامعي بعين حلوان، وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب الدارسين اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او اثناء تقديم طلب الالتحاق بالدراسات العليا.









وفى إطار متصل قالت الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض بجامعة حلوان فى تصرحات خاصة ل صدى البلد، ان الكلية قد قررت إعادة فتح باب مناقشة الرسائل العلمية لطلاب الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه .





وذلك بعد أن كانت الكلية قد توقفت عن مناقشتها بعد قرارات رئاسة مجلس الوزراء والتى جاءت بتعليق الدراسة داخل الجامعات والمعاهد المصرية واستمرارها بنظام التعليم عن بعد أونلاين وتأجيل جميع الامتحانات الى ما بعد إجازة منتصف العام والذى تنطلق من يوم السبت 16 يناير وتستمر حتى يوم 21 فبراير



