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الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا خلال ساعات

الأحد 24/يناير/2021 - 01:19 ص
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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حمزة شعيب
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد،  بدء تطعيم الأطقم الأطبية التي تكافح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 اليوم الأحد، من مستشفى أبو خليفة لعزل حالات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"، أنه  تم فتح موقع تسجيل لتلقي اللقاح للأطقم الطبية لمستشفيات العزل، مضيفا أن 50 ألف جرعة من سينوفارم متوفرة لـ 25 ألف شخص لأن كل شخص له جرعتين يفلصهم 3 أسابيع، مؤكدًا أن الشحنات تصل تباعا في نهاية الأسبوع، حيث تم التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينكا .

وأشار إلى  أنه طبقا لإتاحة اللقاح وبعد الانتهاء من الأطقم الطبيه سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، منوها إلى أنه لن يتم تلقيح أي فرد بالجرعة الأولى إلا بعد توافر الجرعة الثانية أيضا حتى لا يفقد التطعيم فاعليته، مضيفًا أن زارة الصحة ملتزمة بالمدة (3 أسابيع ) كحد فاصل بين الجرعتين .

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