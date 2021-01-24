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أخبار العالم

مادورو عدو ترامب اللدود يقدم عرضًا لـ بايدن لبدء صفحة جديدة

الأحد 24/يناير/2021 - 01:38 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن استعداده لبدء مسار جديد من العلاقات مع واشنطن في ظل الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن، حيث كان مادورو أحد ألد أعداء الرئيس السابق دونالد ترامب.

وحث الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم، الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن على "طي الصفحة" معلنا أنه مستعد للشروع في "مسار جديد" في العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين كاراكاس وواشنطن.

وقال مادورو في كلمة ألقاها لمؤيديه: "نحن مستعدون للشروع في مسار جديد في علاقتنا مع حكومة جو بايدن على أساس الاحترام المتبادل والحوار والتواصل والتفاهم".

وأضاف: فنزويلا البوليفارية والثورية في القرن الحادي والعشرين ، مستعدة لطي الصفحة".

وشهدت فترة ترامب نزاعات دبلوماسية عنيفة مع فنزويلا، حيث فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية شديدة على كاراكاس ووصفت مادورو بأنه "ديكتاتور".
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