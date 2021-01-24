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فن

توبا بويوكوستن تصل إلى بودروم لبدء تصوير مشاهدها في مسلسل ابنة السفير

الأحد 24/يناير/2021 - 09:12 ص
توبا بويوكوستن
توبا بويوكوستن
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شروق ابراهيم
وصلت الفنانة التركية توبا بويوكوستون إلى مدينة بودرم من أجل بدء تصوير مشاهدها في مسلسل ابنة السفير، بعد اعلان انضمامها إليه قبل أسبوع. 

وأفادت تقارير بالصحف التركية بأن توبا بويوكوستون اصطحبت ابنتها التوأم من زوجها السابق الممثل التركي انور صلاياك إلى مدينة بودرم لكي تبقيان معها خلال فترة التصوير. 

بهذا تلتقي توبا بويوكوستن للمرة الثانية بالممثل التركي انجين اكيورك الذي سبق وشاركها بطولة مسلسل "العشق الأسود" الذي عرض في 2014، وحقق نجاحا كبيرا، حيث شكلا ثنائيا رومانسيا لقى إعجاب محبي الدراما التركية.

وسبق وصرحت توبا بويوكوستن بأنها تريد العمل مع انجين اكيوريك مجددا بشدة، مضيفة: "مسلسل العشق الأسود كان جميلا جدا حتى أن هناك جامعة أجرت دراسة عن تناسقنا، فحركاتنا كانت تظهر وكأنها حقيقية جدا لذلك التناسق مع انجين رائع".

جدير بالذكر أن الممثلة التركية نسليهان اتاغول أعلنت انفصالها عن مسلسل "ابنة السفير" بشكل نهائي بسبب إصابتها بمرض متلازمة الأمعاء الذي يوجب عليها الحصول على راحة.
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