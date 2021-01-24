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الصحة: الحوامل والأقل من 18 سنة مستثنون من التطعيم حاليا "فيديو"

الأحد 24/يناير/2021 - 09:23 ص
السيدات الحوامل مستثنون
السيدات الحوامل مستثنون من التطعيم حاليًا
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ريهام فيكتور
قال دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والرعاية، إن التطعيمات الأوليّة للإنفلونزا الموسمية نُعطي فيها أولوية للسيدات الحوامل، ولكن لم تثبت الدراسات الإكلينيكية السريرية سلامة إعطاء هذه الفئات تطعيم فيروس كورونا، لذلك فهم مستثنون من التطعيم حاليًا. 

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الأقل من 18  أو 16 سنة لم يثبت صحة تناولهم للتطعيم بعد، وهذه القواعد عالمية والدراسات الإكلينيكية لم تستكمل بعد.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والرعاية إلى أن العالم كله لم يعطي هذه الفئات التطعيم، وكل هذه التطعيمات تتخذ موافقة مستعجلة بسبب الجائحة التى نمر بلها عالميًا ، منوهًا إلى أن الدولة المصرية لا تتعامل مع  جهة واحدة فقط للتطعيم، ولا يوجد تطعيم يستخدم فى مصر إلا بعد ضمانه عالميًا والتأكد من تسجيل المنشأ لهذا التطعيم.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والرعاية، أن اللقاحات حتى الآن المتاحة عالميًا أربعة أو خمسة أنواع، لافتًا إلى أن مسارات اللقاحات متعددة ولكن أهم شيء الدراسات الإكلينيكية أو السريرية لهذه الأبحاث وموافقة الجهات المعنية في بلد المنشأ لهذا اللقاح.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والرعاية، أن هيئة الدواء المصرية تجرى اختبارات المعروفة علميًا على هذه اللقاحات حتى تتأكد من صلاحيتها، ولكن لا يوجد جهة واحدة في العالم تصدر تطعيمات للجميع.
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