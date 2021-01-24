ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مسئول بولندي: مصر شريك اقتصادي وتجاري هام

الأحد 24/يناير/2021 - 10:02 ص
حاتم تاج الدين سفير
حاتم تاج الدين سفير مصر في وارسو أثناء اللقاء
Advertisements
محمد وديع
التقى السفير حاتم تاج الدين سفير جمهورية مصر العربية في وارسو عاصمة بولندا، عبر الخدمة المرئية، أمس السبت، وكيل وزارة التنمية الاقتصادية والعمل والتكنولوجيا البولندي Robert Tomanek، وذلك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أشار الوزير البولندي إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلديّن وأهمية توطيدها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا قوة أداء الاقتصاد المصري، وأن بولندا ترى أن مصر شريك اقتصادي وتجاري هام. 

​من جانبه، أشار السفير تاج الدين، إلى اهتمام مصر بتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتيّن، مؤكدًا أهمية اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري. 

ونوه السفير تاج الدين بآخر المُستجدات المتعلقة بمبادرة التعاون بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بإقليم "كاتوفيتسا" البولندي لإنشاء منطقة صناعية بولندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أنه يأمل الانتهاء من التوقيع على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.

 كما تطرق اللقاء ، إلى المشاورات الجارية أيضًا مع إحدى الشركات البولندية بهدف إنشاء مشروع مُشترك في مجال أنظمة الغاز الطبيعي.

 بالاضافة لذلك، تباحث الطرفان حول إمكانية تعزيز فرص التعاون لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة المصرية بهدف جذب الاستثمارات إلى جميع المحافظات المصرية ومنها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وغيرها من المشروعات الاستثمارية. كما ألقى الضوء على إمكانية تعزيز فرص التعاون في مجالات الرقمنة والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبناء والتشييد والنقل العام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعالجة مياه الصرف الصحي والأغذية وبناء القدرات. 

من جانبه أكد السفير حاتم تاج الدين ، على أهمية المضي قدمًا للتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي بين مصر وبولندا، مشيرًا إلى أنها ستكون بمثابة الإطار التنظيمي لعلاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، فضلًا عن ضرورة اتخاذ الخطوات الفعلية اللازمة لإنشاء غرفة التجارة المشتركة ومجلس الأعمال المصري البولندي المُشترك لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال في الدولتيّن. 

وأشار إلى إمكانية توظيف عضوية البلديّن في مختلف اتفاقيات التجارة الحرة بما يخدم مصالحهما، مؤكدًا أن مصر تعتبر بولندا شريك فاعل ودولة ذات أهمية في الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول الـ فيشجراد  Visegrad.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصادي: إشادة وزير المالية الفرنسي بالاقتصاد المصري ستجذب مزيدا من الاستثمارات الفرنسية

سفير مصر في وارسو يبحث مع نائب وزير الخارجية البولندي إقامة منطقة صناعية بولندية بقناة السويس

منطقة صناعية بولندية بقناة السويس.. وارسو تطور 1.3 مليون سيارة بمصر

سفير مصر في مابوتو: اتفاق النقل البحري مع موزمبيق يعزز حجم التبادل التجاري بين البلدين

ترشيحاتنا

مي عمر تشارك متابعيها كواليس مسلسل لؤلؤ عبر إنستجرام

لإنقاذ الليرة .. شيوخ السلطان يصدرون فتوى الربا الحلال بأمر من أردوغان

رجل يضع كاميرا لتصوير زوجته أثناء الليل .. وكانت المفاجأة | فيديو

دعاء سكرات الموت.. وكلمات تخفف حدتها

بسبب درجاته الدراسية.. مراهق يخنق أمه 30 دقيقة ويتخلص من جثتها

البنك المركزي: 2.73 تريليون جنيه محفظة الأوراق المالية بالبنوك في أغسطس الماضي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

أصغر ناشطة يمنية.. استغاثة طفلة عبر الإنترنت من زواج القاصرات تغير حياتها للأبد

رجل يضع كاميرا لتصوير زوجته أثناء الليل .. وكانت المفاجأة | فيديو