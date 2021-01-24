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رياضة

الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يستدرج فالنسيا لتعزيز الصدارة

الأحد 24/يناير/2021 - 09:55 ص
لويس سواريز
لويس سواريز
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محمد السعيد
يستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره فالنسيا اليوم الأحد، في تمام العاشرة مساء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى أتلتيكو مدريد بقيادة نجمه الأوروجوياني لويس سواريز لتحقيق الفوز على فالنسيا في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الليجا.

ولم يتذوق أتلتيكو مدريد طعم الخسارة أو التعادل في آخر 6 مباريات في الدوري الإسباني، حيث فاز إلتشي 3 - 1، وريال سوسيداد 2 - 0، وخيتافي 1 - 0، والافيس 2 - 1، وإشبيلية 2 - 0، وإيبار 2 - 1.

في المقابل يطمح فالنسيا الذي يقدم نتائج كارثية في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروخي بلانكونس، تمنحه دفعة قوية لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.

وخاض فالنسيا 19 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 8 لقاءات، وخسر  مواجهات.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الـ 14 بـ 20 نقطة.
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