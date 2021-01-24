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ديزيريه لبيب: الانفجار السكاني أكبر تحد تواجهه الدولة في الوقت الحالي

الأحد 24/يناير/2021 - 10:56 ص
مدير مشروع حملة 2
مدير مشروع حملة 2 كفاية
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة ديزيريه لبيب ، مدير مشروع حملة 2 كفاية ، إن الانفجار السكانى أكبر تحدي تواجهه الدولة فى الوقت الحالى، رغم الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التى كانت من ثمارها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض نسبة الفقر وغيرها .

وأضافت "ديزيريه لبيب"، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الزيادة السكانية لا تجعلنا نشعر بالطفرة الاقتصادية الموجودة فى مصر، أو نرى المعدلات الاقتصادية المرتفعة. 

وأشارت إلى أن الزيادة السكانية  تلتهم كافة الثمار الاقتصادية المصرية، منوهة إلى أن معدلات النمو الاقتصاد يجب أن تصل إلى  3 أمثال النمو السكانى لكى يشعر المواطن بالرفاهية والتحسن داخلة ومستوى معيشته، معلقة: "إحنا تتزايد بسرعة وبالتالى مش مدين نفسنا فرصة نحس بأى رخاء اقتصادى".

وتابعت مدير مشروع حملة 2 كفاية ، أن الزيادة السكانية لا يمكن أن يلاحقها أى نمو اقتصادي مهما كان متزايدا ، فمثلا فى البداية كان نصيب الفرد من الرقعة الزراعية فدان ولكن الان نصيب كل 12 فرداً فداناً واحداً.

وأكدت مدير مشروع حملة 2 كفاية ، أن معدل البطالة وصل إلى 9% رغم كثرة المشاريع التى سيتم افتتاحها وبها عدد كبير من العمالة المصرية ، ولكن بسبب الزيادة السكانية غير المنضبطة مازالت هناك معدلات البطالة، وبالتالي يترتب كل ذلك على النواحي التعليمية والصحية وغيرها.
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