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أخبار البلد

عيشتوا وعاشت مصر قوية.. القوات المسلحة تهدي جهاز الشرطة فيديو بمناسبة عيدها الـ 69

الأحد 24/يناير/2021 - 11:07 ص
صدى البلد
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محمد إبراهيم
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيديو للشرطة المصرية وذلك بمناسبة مرور 69 عامًا على عيد الشرطة المصرية؛ والملحمة التي سطرها أبطال وزارة الداخلية البواسل وقوات الشرطة في معركة الإسماعيلية أمام المحتل الإنجليزي.

ويعد يوم 25 يناير من كل عام ذكرى يحتفل بها أبناء الشعب المصرى، حيث يطلق عليها ذكرى شجاعة ابطال البوليس المصرى فى مواجهة رجال الاستعمار الانجليزى فى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢.

موقعة الإسماعيلية راح ضحيتها خمسين شهيدًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتعتبر موقعة الإسماعيلية من أقوى المعارك التى خاضتها الشرطة المصرية ضد قوات الاحتلال البريطانى، عندما رفضت قوات الشرطة تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للقوات البريطانية، ما أدى لاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية وأسفر عن مقتل 50 شرطيًا مصريًا و80 جريحًا.
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