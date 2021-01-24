بأسلوب انتحال الصفة.. ضبط مرتكبي واقعة سرقة مالك شركة في أكتوبر

نجحت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، في ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى من مالك شركة بأسلوب انتحال الصفة.









فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة وأثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة لملاحظة الحالة الأمنية بطريق الواحات بدائرة القسم، استغاث بهم أحد المواطنين مالك شركة نقل ومقاولات، وبصحبته "سائق"، مُقيمان بالقاهرة.









وقرر الأول أنه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وبصحبته الثانى وبحوزتهما مبلغ مالى فوجئا بقيام ٦ أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص بحوزة أحدهم سلاح نارى قاموا باستيقافهما بزعم كونهم رجال شرطة وتفتيشهما والاستيلاء منه على المبلغ المالى وهربوا، فقام بتتبعهم حتى وصولهم للطريق المشار إليه.









على الفور قامت القوات الأمنية بتتبع سيارة الجناة وتمكنوا من ضبط اثنين من مستقليها (قائد السيارة، عاطل) وبحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه - مسدس صوت و3 طلقات من ذات العيار.









وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع ٤ متهمين آخرين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" وهروبهم، وتبين أن السيارة الميكروباص المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ملك زوجة أحد المتهمين.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.



