مصرع وإصابة 7 من عمال اليومية في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية بطريق جنيفة اتجاه السويس، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس لتلقى الإسعافات الأولية وجار تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق جنيفة بالقرب من مركز بلبيس.





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وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين من التحريات انقلاب سيارة ربع نقل نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة، وأسفر ذلك عن مصرع شخص وإصابة 6 بكدمات وكسور وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس لتلقى الإسعافات الأولية وجار تحرير محضر بالواقعة.