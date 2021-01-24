مفاجآت مجموعة الأهلي .. سيمبا التنزاني يتعاقد مع مدرب المريخ السوداني





وذكر نادي سيمبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أنه تم تعيين ديديه جوميز مديرا فنيا للفريق.





كان جوميز فسخ تعاقده مع المريخ السوداني خلال الساعات الماضية، بسبب عدم حصوله على مسحتقاته المتأخرة.





يذكر أن ديديه جوميز درب الإسماعيلي الموسم الماضي، قبل أن يرحل لقيادة المريخ السوداني.





وتضم مجموعة سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا، كلا من الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي والمريخ السوداني.

أعلن نادي سيمبا التنزاني عن تعاقده مع الفرنسي ديديه جوميز لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.