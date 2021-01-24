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أخبار البلد

مصادر: مستشفى أبو خليفة للعزل يضم 200 طاقم طبي و3 غرف مجهزة لتلقي اللقاح

الأحد 24/يناير/2021 - 01:12 م
صدى البلد
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محمد غالي
قالت مصادر مطلعة بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، إن المستشفى مجهز بحوالي 200 من الأطقم الطبية، بالإضافة إلى ثلاث غرف مخصصة لتلقي لقاح كورونا مجهزة على أعلى مستوى، مؤكدة أن الدكتور محمد حسن، مدير المستشفى، أول من سيحصل على لقاح كورونا الصيني اليوم، الأحد.


وأضاف أحد متلقي اللقاح، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللقاح ثبتت فعاليته ولا داعي للخوف منه، مؤكدا أن "اللقاح آمن ولا يشعر بأي خوف أو خطر المهم الوباء يمشي وإن شاء الله نقدر نسيطر عليه".


وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن عدد الأطقم الطبية التي طلبت تلقيح 110 حالات من الأطقم الطبية، وفي تزايد، وذلك بناءً على طلبهم.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن بدء تجهيزات تلقيح الأطقم الطبية، بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.


ونشرت الوزارة صورة الإقرار الذي يوقع عليه الأطباء لموافقتهم على تلقي تطعيم لقاح كورونا في مستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية، وأيضًا صورة حقنة لقاح سينوفارم الصيني.


وأوضحت أنه يتطلب إجابة الأطقم الطبية عن 14 سؤالا منها: هل يعاني اليوم أو خلال العشرو أيام الماضية من أي عرض من هذه الأعراض (قشعريرة ـ حمى ـ سعال ـ ضيق التنفس ـ آلام في العضلات والجسم ـ الصداع ـ فقدان للطعم أو الرائحة ـ التهاب الحلق ـ احتقان أو سيلان الأنف ـ الغثيان والقيء أو الإسهال)، والإجابة أيضا حول إصابته خلال الثلاثة أشهر الماضية بعدوى كوفيد 19 أو تم الاشتباه في إصابتك به، وهل تلقيت تطعيمات في غضون 14 يوما مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية؟


وقالت الوزارة إن كارت متابعة لقاح فيروس كورونا المستجد، يتمضمن الرقم التسجيلي والاسم الرباعي لمتلقي اللقاح، والرقم القومي، ورقم الهاتف، وتاريخ الجرعة الأولى، واسم المسئول عن التطعيم، واسم المنشأة الطبية، وموعد تلقي الجرعة الثانية، وتاريخ الجرعة الثانية، واسم المسئول عن التطعيم.


وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اليوم، الأحد، تنطلق أولى دفعات التطعيم بلقاح كورونا الصيني «سينوفارم» في مصر.


وأكد مصدر بوزارة الصحة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التطعيم سيبدأ بثلاث مستشفيات، أبو خليفة في الإسماعيلية، والنجيلة بمطروح، والعجوزة بالجيزة، وذلك بالدفعة الأولى من اللقاحات المخصصة، لتطعيم الأطقم الطبية بها.


وأعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، التعاقد مع شركة "R-pharma" وشركة "Serum Institute" الهندية، المصنعين للقاح فيروس كورونا "أسترازينيكيا/أكسفورد"؛ للحصول على 20 مليون جرعة.


وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، إن اللقاحات آمنة وفعالة، ويتم توفير لقاحات كورونا بناءً على توجهات القيادة السياسية لوقاية المواطنين من عدوى كورونا.
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