الدوري الإيطالي.. رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام بولونيا

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - بونوتشي كيلليني - كوادرادو.

خط الوسط": بيرنارديسكي - بيتانكور - آرثر - وستون مكيني.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديان كولوسيفسكي.

ويسعى يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاستعادة نغمة الفوز في الدوري الإيطالي، بتحقيق الفوز على بولونيا في مباراة اليوم، بعد الهزيمة أمام إنتر بهدفين دون رد في الجولة الماضية من الكالتشيو.



