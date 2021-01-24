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محافظات

غلق وتشميع 5 مراكز دروس خصوصية في حملات بالبحيرة

الأحد 24/يناير/2021 - 01:31 م
غلق وتشميع المحلات
غلق وتشميع المحلات المخالفة
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أسماء الجنبيهى

نفذت اللجان المُشكلة بالمرور على مقار الدروس الخصوصية، اليوم الأحد، حملات مرورية مكثفة بنطاق مراكز (كفر الدوار - أبو حمص)، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ علي صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب.


ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020 م  للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين،وأسفر الحملات المرورية عن التالي :-


- المرور علي سناتر الدروس الخصوصية بمركز أبو حمص بنطاق قرى جرار والدراوية وارض الاصلاح وتبين وجود مقر لدرس جيولوجيا وتم غلق المكان، كما وجدت عمارة سكنية جديدة ومؤجرة للدروس الخصوصية ولكن كانت الأبواب مغلقة.


- المرور  على مراكز الدروس الخصوصية  بنطاق منطقة البيضا وتم غلق 4 مراكز والتشميع بالشمع الاحمر من قبل مجلس المدينة وجميعهم من  خارج التربية والتعليم.


ويذكر أن نفذت اللجان المُشكله بالمرور على مقار الدروس الخصوصية، الخميس الماضي، حملات مرورية مكثفة بنطاق مراكز ( كفر الدوار - الرحمانية - شبراخيت - المحمودية )، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ علي صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب.


تنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020 م  للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين،وأسفر الحملات المرورية عن الآتي :-

- تم المرور  علي مراكز الدروس الخصوصية بمركز المحمودية تبين وجود معلم رياضيات من خارج التربية والتعليم يقوم  باعطاء دروس خصوصية وتم اتخاذ الجراءات القانونية وغلق المقر.

- غلق وتشميع ١٠ مقرات للدروس الخصوصية بمركز كفر الدوار بنطاق منطقة شارع الجيش، وقرية كوم البركة.

- غلق مقر لمدرس لغة عربية واتخاذ الإجراءات القانونية بمركزي الرحمانية وشبراخيت.

ويذكر أن نفذت اللجان المُشكله بالمرور على مقار الدروس الخصوصية، حملات مرورية مكثفة بنطاق مراكز ( حوش عيسي - مركز دمنهور - إدكو- رشيد - أبو حمص - بندر كفر الدوار -  كوم حماده  - ايتاى البارود - الدلنجات - التحرير -  شبراخيت - النوبارية - ابو المطامير - الرحمانية )، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ علي صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب.

تنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020 م  للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر الحملات المرورية في مراكز المحافظة عن الآتي:-

- متابعة مقرات الدروس الخصوصية بمركز الرحمانية بقرية المجد والمدينة تم غلق  وتشميع ٣ مقرات.

- غلق وتشميع 4 مقرات بمركزي كوم حمادة وأبو المطامير.

- المرور على مقرات الدروس الخصوصية بمدينة كفر الدوار بنطاق منطقة السناهرة وتم غلق وتشميع عدد ٤ مقرات.

ويذكر أيضا أن نفذت اللجان المُشكله بالمرور على مقار الدروس الخصوصية، حملة مرورية بنطاق مراكز (المحمودية  - رشيد - مركز و بندر كفر الدوار -  كوم حماده  - ايتاى البارود - الدلنجات - التحرير -  شبراخيت - النوبارية - ابو المطامير - الرحمانية )، ويأتى ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ علي صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب.

تنفيذا لقرار اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة. رقم 354 لسنه 2020 م  للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إدارة غلق مراكز الدروس الخصوصية بمركزي المحمودية والرحمانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما تم مرور اللجنة على مقرات الدروس الخصوصية بمركز كفر الدوار بنطاق منطقة التمليك وتم غلق وتشميع عدد ٨ مقرات.

كما أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن اللجان المشكلة قامت بالمرور على مقرات الدروس الخصوصية بنطاق مراكز ( أبو حمص - مركز دمنهور  - رشيد - مركز وبندر كفر الدوار -  كوم حماده - حوش عيسى  - ايتاى البارود - ادكو - الدلنجات - شبراخيت - النوبارية - ابو المطامير - الرحمانية )، ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب.

وتنفيذا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنة 2020 م  للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات المرورية عن الآتي :-

- متابعة أماكن الدروس الخصوصية  بمركز ومدينة كوم حمادة، وتم رصد مركز قام بفتح المكان بعد الغلق تحرير محضر بالواقعة وغلقه مرة أخرى.

- المرور على مقرات الدروس الخصوصية بنطاق منطقة نظير بمركز كفر الدوار، وتم غلق وتشميع 4 مقرات.

-  المرور على مراكز الدروس الخصوصية بقري (جواد حسني و كيمان دميسة و كفر حصام وكوم القناطر) بمركز أبو حمص، وتم الغلق والتشميع لمركزين معلم بمدرسة كوم القناطر الإعدادية وآخر معلم إنجليزي بمدرسة عمران.

- متابعة مقرات الدروس الخصوصية بمركز الرحمانية، تبين وجود معلم كيمياء وتم اخذ اقرار بعدم اعطاء دروس خصوصية وكذا غلق حضانة بها ٣ فصول لعدم مراعاة الإجراءات الاحترازية. 

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