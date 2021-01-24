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عاجل.. وزيرة الصحة تعلن بدء تصنيع لقاح كورونا في مصر خلال أسابيع

الأحد 24/يناير/2021 - 02:55 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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ريهام فيكتور
قالت وزيرة الصحة د. هالة زايد، إن مصر لديها خطة للتصنيع المحلى للقاح فيروس كورونا، منوهة أنه تم فى شهر سبتمبر دعوة خبراء من جنيف وفرنسا مرسلين من قبل منظمة الصحة العالمية لتقييم خط إنتاج رقم 60 لشركة فكسيرا للقاحات والأمصال التابعة لوزارة الصحة وتقريرهم كان إيجابيا جدًا.

وأضافت هالة زايد، خلال كلمتها المذاعة اليوم، أنه تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التى قامت بالفعل بتصنيع تلك اللقاحات للبدء في مجال التصنيع بمصر، مؤكدة أنه خلال الأسابيع القليلة سيتم توقيع عقد تصنيع مشترك.

وتابعت أن الشركات العالمية ترى أن مصر قادرة على تصنيع احتياجاتها واحتياجات الدول الأفريقية وسيتم دعوة الجميع ليشهد على هذا الانجاز يوم حفل التوقيع.

وأكدت أن مصر بها 27 محافظة فيها مراكز تم اعدادها للمواطنين، موضحة أن الأطقم الطبية تتلقى اللقاح في مستشفياتها التابعة لوزارة الصحة أو الجهات الحكومية وسنقوم برفع كفاءة تلك المنشآت التى تحتوى على مراكز التطعيمات للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

ولفتت إلى أننا جاهزين بمجرد وصول مزيد من الشحنات للبدء في حملة تلقيح المواطنين ليكون نهاية الوباء.
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