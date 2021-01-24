البورصة تخسر 3.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية، فيما مالت تعاملات العرب نحو الشراء.





وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 7ر3 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 6ر689 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 9ر2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل ملكية.





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وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة /إيجي اكس 30/ بنسبة 11ر1 في المائة ليبلغ مستوى 25ر11525 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس70/ بنسبة 73ر0 في المائة ليبلغ مستوى 85ر2328 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 4ر0 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 36ر3341 نقطة.





وفي ختام تعاملات اليوم ارتفعت أسعار أسهم 73 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 70 شركة، وحافظت 37 شركة على أسعار إغلاقتها السابقة.