تحمل صورة جندي.. المركزي السوري يطرح أكبر ورقة نقدية في تاريخ البلاد

طرح مصرف سوريا المركزي، اليوم الأحد، ورقة نقدية جديدة من فئة خمسة آلاف ليرة، والتي تعد الأكبر في تاريخ البلاد حتى الآن.









ونشرت الصفحة الرسمية لمصرف سوريا المركزي، صورة الفئة الجديدة وعليها صورة لجندي سوري يوجه التحية للعلم، إلى جانب لوحة جدراية من معبد بعل شمين في مدينة تدمر الأثرية.











ومن المقرر أن يبدأ المصرف المركزي، التعامل بالورقة النقدية الجديدة اليوم، الأحد.









وقال المصرف المركزي على صفحته بموقع فيسبوك إن "الوقت قد أصبح ملائمًا وفق المتغيرات الاقتصادية الحالية لطرح الفئة النقدية الجديدة"، التي طبعها قبل عامين.









وأوضح أن طرح الفئة الجديدة وطباعتها منذ عامين، جاء "بناء على دراسات قام بها خلال السنوات السابقة ووضعه للخطة الكفيلة لتأمين احتياجات التداول النقدي".









وأوضح أسباب طرحها والتي كان من بينها "مواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية"، فضلًا عن "التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار".









ويأتي قرار المصرف المركزي، بعد ثلاث سنوات على طرح ورقة نقدية من فئة الألفي ليرة وعليها صورة للرئيس السوري بشار الأسد.