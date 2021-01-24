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رياضة

إنبي يتقدم على البنك الأهلي بهدف في الشوط الأول

الأحد 24/يناير/2021 - 03:37 م
البنك الاهلي
البنك الاهلي
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عبدالله هشام
انتهت احداث الشوط الاول بتقدم فريق انبي علي منافسه البنك الاهلي بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامه حاليا علي ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز . 

وسجل هدف فريق انبي اللاعب جون أوكويي إيبوكا في الدقيقة 40 من عمر اللقاء . 

وخرج أحمد علي مهاجم نادي البنك الاهلي بعد تعرضه لإصابة قوية بعد اصطدمه برأس محمد جاد حارس مرمي انبي وسقط مغشيا عليه ليخرج بعدها من اللقاء. 

وكان البنك الأهلي بدأ المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: محمود الزنفلى

الدفاع: بهاء مجدى، محمد مجدى، محمد كوفى، أسامة إبراهيم

الوسط: معروف يوسف، استيرلا، محمد حامد

الهجوم: محمد بسيونى، فادى فريد، أحمد على

ويحتل فريق إنبي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط بينما جاء فريق البنك الأهلي المركز العاشر برصيد 8 نقاط.
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