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منوعات

بإطلالة بيضاء.. شيما صابر تخطف الأنظار بصحبة زوجها

الأحد 24/يناير/2021 - 04:47 م
شيما صابر وزوجها
شيما صابر وزوجها
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محمد بدران
شاركت الإعلامية شيما صابر متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت  شيما صابر ، علي حمام سباحة رفقة زوجها اللاعب رامي صبري بإطلالة بيضاء مرتدية فستان قصير باللون الملائكي وكتبت معلقة عليها: "افتقد صيفنا معا".

واعتمدت شيما صابر على تسريحة شعر منسدلا أعلى الكتف بطريقة ناعمة، مع إبراز ملامحها بالمكياج الجذاب، نالت إعجاب متابعيها.

وعقد مؤخرًا رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير بإحدى الفيلات في وجود العائلتين.


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