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تعليم

رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بـ عيد الشرطة

الأحد 24/يناير/2021 - 05:45 م
الدكتور محمود ذكي
الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا
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احمد علي
قدم رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69.
وفي ذات السياق، هنأ رئيس جامعة طنطا، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية ورجال الشرطة البواسل، مؤكدًا أن ذكرى عيد الشرطة غالية على الشعب المصرى بعد أن تصدى رجال الشرطة لجنود الاحتلال الإنجليزى عام 1952، وقدموا على مر العصور بطولات مشهودة خُلدت فى سجلات النضال الوطنى، في سبيل توفير الأمن والأمان والاستقرار للوطن وللمواطنين.

وأضاف، إن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين، مشيرًا إلي أن مصر لن تنسى شهداءها من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة فداء لهذا الوطن، مقدمًا الشكر لمحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ، ونائبه الدكتور أحمد عطا، وجميع أهالي الغربية، داعيًا المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علي مصرنا الغالية بالخير والأمن والاستقرار والازدهار 
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