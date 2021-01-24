رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بـ عيد الشرطة

قدم رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69.

وفي ذات السياق، هنأ رئيس جامعة طنطا، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية ورجال الشرطة البواسل، مؤكدًا أن ذكرى عيد الشرطة غالية على الشعب المصرى بعد أن تصدى رجال الشرطة لجنود الاحتلال الإنجليزى عام 1952، وقدموا على مر العصور بطولات مشهودة خُلدت فى سجلات النضال الوطنى، في سبيل توفير الأمن والأمان والاستقرار للوطن وللمواطنين.



