الطماطم الأبرز.. وزير الزراعة يعلن تسجيل 23 صنفا هجينا لـ 8 محاصيل زراعية

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة، عن استنباط وتسجيل عدد 23 صنف وهجين لعدد (8) محاصيل خضر (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا ).





وأعلن أمام الجلسة العامة للبرلمان، أنه جار الانتهاء من تسجيل هجين خيار وهجين فلفل جديد ، كما يتم التفاوض حاليًا مع بعض الشركات التي لها تاريخ في مجال انتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة.





وأشار إلى أن ذلك جاء في ضوء إطلاق البرنامج القومى لانتاج تقاوى الخضر، والذب يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليًا بدلًا من الإستيراد لأكثر من 95 % منها، وتخفيفًا من الاعباء على المزارع بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيرًا للنقد الاجنبي.





وفي مشروعات المسئولية المجتمعية، أشار إلى أن الوزارة وافقت على 1315 مشروع من مشروعات النفع العام لانشاء مدارس ومستشفيات وصرف صحى و مساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 4470 فدان.





وفى مجال ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر فى بعض مناطق الساحل الشمالى الغربى، قال: قامت الوزراة بتدعيم قدرة المجتمعات البدوية الإستفادة من مياه الامطار حيث تم الانتهاء من إنشاء عدد 670 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الامطار ، وتنمية 50 كم طولى فى بطون الوديان من خلال إنشاء السدود الاسمنتية لخدمة مساحة جديدة حوالى الف فدان تم زراعتها بالشعير و الزيتون على مياه الامطار.





وأشار إلى أنه مستهدف إنشاء 6700 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الامطار بسعة إجمالية 825 الف متر 3/ سنه ، تنمية 100 كم طولي في بطون الوديان من خلال انشاء 2000 سد أسمنتى لحجز وتوزيع مياه الامطار لتخدم استصلاح 1900 فدان جديدة داخل الوديان .



