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فن

بـ فستان منقط.. نيرمين ماهر تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة

الأحد 24/يناير/2021 - 06:45 م
نيرمين ماهر
نيرمين ماهر
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محمد بدران

حرصت نيرمين ماهر  على مشاركة متابعيها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة ناعمة وساحرة تبرز فيها من انوثتها.


وظهرت نيرمين ماهر  مرتدية فستان باللون الأسوظ منقط باللون الأبيض، بأكمام طويلة، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، وتركت شعرها منسدلا بشكل انيق للغاية وتسريحة مميزة وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.و


وأكملت نيرمين ماهر  إطلالتها بوضع المكياج، واختارت وضع اللون الروز كـ أحمر شفاه، مع اختيارالماسكرا لتبرز من جمال عينيها.


وعرض مؤخرًا للنجمة الشابة نرمين ماهر مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.و


وشاركت نيرمين ماهر في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي 2019، من إخراج وائل إحسان.


المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف

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