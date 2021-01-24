أول طبيب يحصل على لقاح كورونا في مصر يوضح سر موافقته السريعة

قال الدكتور عبد المنعم سليم، أول طبيب يحصل على لقاح كورونا في مصر، إن تناول الجرعة يسبقه إجراء بعض الفحوصات لمعرفة آخر مرة تم فيها الاشتباه، والأعراض التي يعاني منها، والأمراض المزمنة إن وجدت لديه وغيرها، وذلك عبر استبيان.





وأضاف عبد المنعم سليم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، بعد الفحوصات تلقيت المصل، مؤكدًا أنه بعد توفير اللقاح ستتراجع حالات الإصابة بنسبة كبيرة، وخاصة الحالات الخطيرة.





وتابع أول طبيب يحصل على لقاح كورونا في مصر، أن سر موافقته بسرعة على تلقي اللقاح رغم التشكك، أنه طبيب في الرعاية الصحية، قائلًا "علاقتي بالفيروس مباشرة جدًا من خلال الحالات الخطيرة والتنفس الصناعي، وأن المريض في العناية المركزة هو من الحالات الحرجة، وبالتالي فإن دكتور الرعاية وفريق التمريض للرعاية هم أكثر ناس مخالطة لفيروس كورونا في أسوأ حالاته، وبالتالي هناك طرق كثيرة مُعدية مباشرة".





وأكد "سليم" "بيتوفرلي الكمامات والكحول وغيرها لكن مش بيغنوا ومش كفاية، لأن إحنا بنتعامل مع حالات حرجة كثيرة ولا نبخل على المريض".





واختتم "سبب الموافقة على قرار تلقي اللقاح، هو شغلتي، وما أتعرض له أثناء عملي، ومفيش أي سبب يمنعني عن تلقي اللقاح".



