ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا في مصر يوضح سر موافقته السريعة

الأحد 24/يناير/2021 - 08:22 م
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سليم ، أول طبيب يحصل على اللقاح في مصر
Advertisements
ندى رأفت

قال الدكتور عبد المنعم سليم، أول طبيب يحصل على لقاح كورونا في مصر، إن تناول الجرعة يسبقه إجراء بعض الفحوصات لمعرفة آخر مرة تم فيها الاشتباه، والأعراض التي يعاني منها، والأمراض المزمنة إن وجدت لديه وغيرها، وذلك عبر استبيان.


وأضاف عبد المنعم سليم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، بعد الفحوصات تلقيت المصل، مؤكدًا أنه بعد توفير اللقاح ستتراجع حالات الإصابة بنسبة كبيرة، وخاصة الحالات الخطيرة.


وتابع أول طبيب يحصل على لقاح كورونا في مصر، أن سر موافقته بسرعة على تلقي اللقاح رغم التشكك، أنه طبيب في الرعاية الصحية، قائلًا "علاقتي بالفيروس مباشرة جدًا من خلال الحالات الخطيرة والتنفس الصناعي، وأن المريض في العناية المركزة هو من الحالات الحرجة، وبالتالي فإن دكتور الرعاية وفريق التمريض للرعاية هم أكثر ناس مخالطة لفيروس كورونا في أسوأ حالاته، وبالتالي هناك طرق كثيرة مُعدية مباشرة".


وأكد "سليم" "بيتوفرلي الكمامات والكحول وغيرها لكن مش بيغنوا ومش كفاية، لأن إحنا بنتعامل مع حالات حرجة كثيرة ولا نبخل على المريض".


واختتم "سبب الموافقة على قرار تلقي اللقاح، هو شغلتي، وما أتعرض له أثناء عملي، ومفيش أي سبب يمنعني عن تلقي اللقاح".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب لقاح فايزر.. كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي يهاجم بريطانيا

بريطاني مسن ومريض فشل كلوي.. أول شخص في العالم يتلقى لقاح أكسفورد

مفاجأة ينتظرها المصريون.. الصحة تطلق رابط موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا | خاص

الصحة: استئناف تسجيل الدخول لموقع تلقي لقاح كورونا قريبا

كل ما تريد معرفته للحصول على لقاح كورونا

الصحة: متلقي لقاح كورونا يوقع إقرارا بتناوله تحت بند الطوارئ

ترشيحاتنا

البنك الزراعي: إعفاء نهائي لكامل المديونية الأقل من 25 ألف جنيه

اشتباكات عنيفة بين اليهود المتشددين والشرطة الإسرائيلية.. فيديو

تناكحوا تناسلوا.. أبو عاصي يصحح خطأ شائعا يعرض الكثيرين للهلاك

تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم في حادث مروري بصحراوي بني سويف

برونو فيرنانديز يسجل الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في شباك ليفربول

السعودية: ارتفاع إصابات كورونا خلال إجازة نصف العام.. والأمن يحذر المخالفين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات

ثورة في عالم السلامة.. تعرف على مخترع حزام الأمان في السيارة

شاهد.. العاصفة كريستوف تتسبب في تحطم فيراري 812 الخارقة