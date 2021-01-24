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أخبار العالم

الأردن يسجل 7 وفيات و934 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 08:22 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 7 وفيات و934 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4224 وفاة و320453 إصابة.

وتوزّعت الإصابات الجديدة على 539 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 148 حالة في محافظة إربد، منها 16 حالة في الرمثا، 82 حالة في محافظة البلقاء، 30 حالة في محافظة جرش، 29 حالة في محافظة المفرق، 23 حالة في محافظة الزرقاء، 20 حالة في محافظة العقبة، 19 حالة في محافظة عجلون، 16 حالة في محافظة مأدبا، 12 حالة في محافظة الطفيلة، 9 حالات في محافظة الكرك، 7 حالات في محافظة معان، منها حالة واحدة في البترا.

ووفقا لوكالة الانباء الاردنية، فأن عدد الحالات النشطة حاليًّا وصل إلى 8522 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 61 حالة، فيما غادرت 46 حالة.

ولفتت الوزارة  إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 404 حالات، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 330 حالة بنسبة إشغال بلغت 8 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 131 بنسبة إشغال بلغت 14 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 69 جهازا ً بنسبة إشغال بلغت 7 %.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1461 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 307707 حالات.

وأضاف أن 19808 فحوصات مخبريّة أجريت اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 3711158 فحصًا، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 72ر4%.
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