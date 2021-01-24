نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الطبية بمستشفى الحميات

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بالمرور والمتابعة على مستشفى الحميات بمدينة المنيا، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وسير العمل وانتظام الأطباء وأطقم التمريض، والتأكد من مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





تفقد نائب المحافظ خلال جولته أقسام المستشفى، وتابع سير العمل بها للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر الأكسجين، والمستلزمات الطبية والوقائية، وإجراءات صرفها. كما شهد نائب المحافظ التشغيل التجريبي لتأنك الاكسجين بالمستشفى.









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كما اطمئن نائب المحافظ على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، ومتابعة تنفيذ خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم.





ونقل نائب المحافظ، شكر وتقدير اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للأطقم الطبية في جميع المستشفيات على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة





وفي سياق متصل تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، التجهيزات الخاصة بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، بمنطقة كمين الصفا بمدينة المنيا الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة كافة المنشآت التعليمية،





حيث تابع نائب المحافظ الترتيبات النهائية التي يجري تنفيذها بالمدرسة، تمهيدا لتشغيل المدرسة. جاء ذلك بحضور محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم.





أكد نائب المحافظ، أن مدرسة المتفوقين، تعتبر من المدارس الفريدة على مستوى الجمهورية، وتشمل فصول مجهزة بأحدث الوسائل العلمية، ومبان للإقامة للطلاب والطالبات ومطاعم ومطابخ وصالة ألعاب ومعامل مجهزة على أحدث الأنظمة العالمية، وقد تم اختيار المعلمين والطلاب من خلال اختبارات معدة لذلك عبر الانترنت من خلال وزارة التربية والتعليم.



