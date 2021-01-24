إطلاق اسم شهيد سيارة نقل الأموال ببنها على مدرسة بمسقط رأسه





ترجع واقعة الاستشهاد إلى أغسطس الماضى عندما كان الشهيد مكلف بحراسة سيارة النقود التى هاجمها مجهولون بمنطقة مساكن الرملة وأن أحدهم كان يركب دراجة نارية موتوسيكل اقترب من السيارة وحاول تهديد السائق ومرافقيه من الحراسة وأحد الموظفين لسرقة السيارة والأموال التي بها وكانت في طريقها لمكاتب البريد واستطاع السائق الهروب منه وخلال ذلك أطلق عدة أعيرة نارية تسببت في إصابات السائق واستشهاد الحارس ولم يتمكن الجناة من سرقة السيارة والأموال.





وكان محافظ القليوبية قد قدم واجب العزاء لأسرة الشهيد أمين الشرطة أشرف غريب إثر تعرضه لإطلاق نار من مجهولين خلال مهمة أمنية لحراسة سيارة نقود خاصة بالبريد المصري أثناء توجه السيارة إلى قرية الرملة راجيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.





واكد المحافظ أن الشهيد كان مثالا للشجاعة والإقدام ونموذجا وفخرا لأبناء القليوبية جميعا ولرجال الشرطة الشرفاء حيث ضرب أروع المثل في التفاني في العمل وأداء الواجب بكل أمانة.

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قرارا بإطلاق اسم الشهيد أمين شرطة أشرف عبدالعزيز غريب من قوة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات على مدرسة قريته ومسقط رأسه كفر مويس للتعليم الأساسي لتصبح مدرسة الشهيد أشرف عبدالعزيز غريب تخليدا لذكراه وبطولته في مواجهة الجناة الذين حاولوا سرقة سيارة أموال مكتب بريد كانت في حراسة الشهيد والذين تم تحديدهم في وقت لاحق وضبطهم وتبين أنهم خططوا للجريمة لمعرفتهم بوجود أموال في السيارة وتحركها في خط سير نجحوا في تحديده.