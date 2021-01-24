وزير الرياضة مهنئا منتخب مصر لكرة اليد: حققتم إنجازا عظيما.. فيديو

هنأ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر لكرة اليد بعد تعادله مع منتخب سلوفينيا في كأس العالم لكرة اليد، وتأهله لدور الثمانية بالبطولة.





وأضاف وزير الرياضة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المواجهات المقبلة صعبة ومهمة حيث سينافس على المراكز الثمانية الأولى .





وأوضح أن مواجهة الدنمارك في دور الثمانية حال فوز السويد على روسيا واحتلال مصر المركز الثاني في المجموعة قوية خاصة أنهم أبطال العالم متمنيا أن يصلوا لمستوى جيد أمام الدنمارك المباراة المقبلة للصعود إلى نصف النهائي.





وتابع أن الهدف كان الصعود لدور الثمانية والتواجد مع العظماء الثمانية مشيرا إلى أن إنجاز مصر في التنظيم وعمل الفقاعة الطبية يدرس على مستوى العالم، وسط إشادة كبيرة من كل الوفود والمتابعين رغم جائحة كورونا، وما تحقق حتى الآن إنجاز يحسب للدولة المصرية.





وتأهل منتخب مصر إلى دور الثمانية ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بعد تعادله مع نظيره سلوفينيا، بنتيجة 25-25 في المباراة التي جرت مساء الأحد على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ضمن ختام مباريات الدور الرئيسي .



