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محافظات

وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد نهائي دوري المينى فوتبول بمركز شباب ميت غراب

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:41 ص
نهائى بطولة دورى
نهائى بطولة دورى المينى فوتبول
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همت الحسينى
شهد علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية  ثلاث مباريات فى نهائى دورى المينى فوتبول بالدقهلية بحضور جاسر خالد مدير عام ادارة شباب السنبلاوين و حسن المزاحى رئيس منطقة الدقهلية للمينى فوتبول ورئيس مجلس ادارة مركز شباب ميت غراب والتى اقيمت  على ملعب مركز شباب ميت غراب التابع لإدارة شباب السنبلاوين.

جاء ذلك برعاية  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور  أيمن مختار محافظ الدقهلية  وأحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول.

 وبدأت المباريات بأول مباراه على المركز الخامس والسادس بين مركز شباب بشالوش ومركز شباب سندوب  وانتهت بفوز مركز شباب سندوب 2/3 على فريق بشالوش.

أما المباراة الثانية على المركز الثالث والرابع بين فريقى مركز شباب ميت غراب ونادى دكرنس الرياضى وانتهت بفوز مركز شباب ميت غراب 2/3 على نادى دكرنس ليصعد مركز شباب ميت غراب للدورى الممتاز (ب) باحتلاله المركز الثالث.

تما المباراة النهائية فكانت على المركز الأول والثانى بين فريقى نادى جزيرة الورد ومركز شباب شبراويش التابع لادارة شباب أجا وانتهت المباراة بفوز فريق نادى جزيرة الورد بضربات الجزاء.

فيما انتهت المباريات بصعود نادى جزيرة الورد للدورى الممتاز (أ) ويحتل المركز الأول فى البطولة ويأتى مركز شباب شبراويش فى المركز الثانى ليصعد بذلك للدورى الممتاز (ب) فى البطولة نفسها.

كما وجه وكيل الوزارة التهنئة لفريق نادى جزيرة الورد  المشارك فى دورى المنطقة والتى ستسطر اسمها بأحرف من نور فى تاريخ اللعبة بمصر والتى سيكون أول فريق يتأهل لأول دورى مصرى ممتاز للعبة.

كما قدم التهنئة أيضا للفريقين مركز شباب ميت غراب ومركز شباب شبراويش المؤهلين للدورى الممتاز (ب) وتمنى للجميع التوفيق فى الدورى الممتاز.

كما شجع الفرق الأخرى المشاركة فى البطولة ولم يحالفها الحظ فى الفوز وتمنى لها التوفيق فى البطولات القادمة.

وتعد الدقهلية أول محافظة جرت بها قرعة المناطق وذلك بمشاركة 17 فريقا من 17 ناديا ومركز شباب بنطاق المحافظة وتنقسم لمجموعتين الأولى تضم 8 فرق والثانية 9 فرق.

والجدير بالذكر وجدير بالذكر أن الاتحاد المصري للمينى فوتبول، يهدف إلى نشر اللعبة فى جميع ربوع مصر لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب بجميع محافظات مصر، وذلك من خلال مراكز الشباب، كما يهدف الاتحاد إلى اكتشاف لاعبين وفرق قادرة على المنافسة فى البطولات المحلية والقارية.
وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد نهائي دوري المينى فوتبول بمركز شباب ميت غراب
وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد نهائي دوري المينى فوتبول بمركز شباب ميت غراب
وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد نهائي دوري المينى فوتبول بمركز شباب ميت غراب
وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد نهائي دوري المينى فوتبول بمركز شباب ميت غراب
وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد نهائي دوري المينى فوتبول بمركز شباب ميت غراب
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