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وزيرة الصحة: 30% من الأطباء طلبوا تأجيل الحصول على لقاح كورونا.. تفاصيل

الأحد 24/يناير/2021 - 11:01 م
هالة زايد، وزيرة
هالة زايد، وزيرة الصحة
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إسراء صبري
كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن طرق التأكد من أن الحاصلين على لقاح كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة، قائلة: معظم كبار السن بداية من 65 عام وأكثر لديهم أمراض مزمنة، وعليه يمكن إرفاق تقارير طبية وقرار نفقة الدولة أو التأمين الصحي خلال التسجيل للحصول على اللقاح للتأكد من وجود أمراض مزمنة.

وتابعت "زايد" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: عند الحصول على اللقاح يقوم بالتوقيع على الموافقة المستنيرة، وعند سؤالها عن عزوف معظم الأطباء اليوم عن الحصول على لقاح كورونا، قالت: أقل من 30% من الأطباء اليوم قرروا الأنتظار والتأني في الحصول على اللقاح، معقبة: اللقاح مازال تجربة جديدة ومعظم الأطباء شباب وهذا هو السبب.

وأكملت: الحصول على اللقاح أمر اختياري ولا يمكن إجبار أي أحد على الحصول عليه، متابعة: التخوف من الحصول على اللقاح متواجد في كل العالم وليس في مصر فقط.

وأضافت، الأطقم الطبية فقدت 300 طبيب ولكن معظمهم لم يتوفى داخل المستشفيات ونتيجة الإصابة إثناء العمل بل أصيبوا نتيجة عدوى مجتمعية، معقبة: يجب أن نتذكر اليوم الارواح التي فقدت من الاطباء خلال الأزمة.


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