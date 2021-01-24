تاج الدين: الكوادر الطبية في مستشفيات العزل لها الأولوية في تطعيم كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك 5 لقاحات لـ فيروس كورونا اُعتمدت على مستوى العالم.

وأكد "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع محمد دسوقي رشدي ب برنامج كلمه واحده علي "نغم اف ام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن تكون الأولوية للكوادر الطبية؛ لأنها هي التي على خط الخطر في مواجهة فيروس كورونا.





أما بخصوص تردد المواطنين في أخذ اللقاح، فطالب المواطنين بأن يطمئنوا بخصوص لقاح كورونا، وقال إننا لا نستورد اللقاحات إلا بعد أن تُعتمد وتستخدم في بلد المنشأ، وأن هيئة الدواء المصرية تراجع بدقة شديدة جدًا ملفات هذه اللقاحات وتحللها وتدرس كل مكوناتها وتتأكد من صلاحيتها وأمانها.





وأشار إلى تخطى مصر قمة الموجه الثانيه لفيروس كورونا بسبب وعي المواطن والتزامه بالاجراءات الاحترازية ولكن خطر العدوى مازال قائما.