ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تاج الدين: الكوادر الطبية في مستشفيات العزل لها الأولوية في تطعيم كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 11:11 م
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك 5 لقاحات لـ فيروس كورونا اُعتمدت على مستوى العالم.
 
وأكد "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع محمد دسوقي رشدي ببرنامج كلمه واحده علي "نغم اف ام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن تكون الأولوية للكوادر الطبية؛ لأنها هي التي على خط الخطر في مواجهة فيروس كورونا.

أما بخصوص تردد المواطنين في أخذ اللقاح، فطالب المواطنين بأن يطمئنوا بخصوص لقاح كورونا، وقال إننا لا نستورد اللقاحات إلا بعد أن تُعتمد وتستخدم في بلد المنشأ، وأن هيئة الدواء المصرية تراجع بدقة شديدة جدًا ملفات هذه اللقاحات وتحللها وتدرس كل مكوناتها وتتأكد من صلاحيتها وأمانها.

وأشار إلى تخطى مصر قمة الموجه الثانيه لفيروس كورونا بسبب وعي المواطن والتزامه بالاجراءات الاحترازية ولكن خطر العدوى مازال قائما.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تاج الدين: لا يسمح بتداول أي لقاح لكورونا إلا بعد الاطمئنان له بنسبة 100 %.. والرئيس يتابع بنفسه

مستشار الرئيس: مصر ستنوع مصادر الحصول على لقاحات كورونا

خلط بين الفيروس والأنفلونزا.. مستشار الرئيس: عدد الإصابات المعلنة لا يشمل كل حالات كورونا في مصر.. فيديو

8 أنواع لـ الفيروس بمصر.. 19 رسالة مهمة من مستشار الرئيس للصحة حول كورونا

عوض تاج الدين: العدد المعلن يوميا لإصابات فيروس كورونا في مصر غير شامل العزل المنزلي.. ومصر ستنوع مصادر الحصول على اللقاحات

إصابة الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

روان بن حسين مطلوبة للمحاكمة فى بريطانيا .. اعرف السبب

لاعب مميز.. أبو عوف: لم نتلق عرضًا من الأهلي لضم أحمد العـش

4 مرات يوميا.. باحثون يطورون بخاخ أنف يمنع الإصابة بفيروس كورونا

أشرف قاسم: لا يوجد عروض لمصطفى محمد .. والأزمة المالية تمنع الزمالك من ضم لاعبين

أول تعليق لأسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي بعد رحيلها

ننشر أول مشروع قانون بالبرلمان.. حبس الزوج 5 سنوات حال ضربه الزوجة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر الشباب والجمال.. هذه الأطعمة تحتوى على كولاجين طبيعي

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات

ثورة في عالم السلامة.. تعرف على مخترع حزام الأمان في السيارة