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أخبار العالم

فوز الرئيس البرتغالي مارسيلو دوارتي ريبيلو دي سوزا بفترة رئاسة ثانية

الأحد 24/يناير/2021 - 11:15 م
الرئيس البرتغالي
الرئيس البرتغالي
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على صالح
فاز الرئيس البرتغالي الحالي مارسيلو دوارتي ريبيلو دي سوزا في الجولة الأولى في انتخابات الرئاسة، اليوم الأحد، وحصل على 66 في المائة من الأصوات ، وفقا للنتائج الرسمية، بعد فرز 50 في المائة من الأصوات. 

ويأتي أندريه فينتورا من حزب تشيجا اليميني في المرتبة الثانية بنسبة 12 في المائة من الأصوات، ويحتل المرشح الاشتراكي والعضو السابق في البرلمان الأوروبي، آنا جوميز، حاليًا المركز الثالث بنسبة 9.3 بالمائة.


وأجرت البلاد انتخاباتها الرئاسية على الرغم من كونها في حالة طوارئ بسبب كورونا كوفيد 19، حيث تنافس الزعيم الحالي على المنصب الرئاسي مع ستة مرشحين آخرين. 

وقبل التصويت، أظهرت استطلاعات الرأي أن ريبيلو دي سوزا كان من المتوقع أن يحصل على أكثر من 60 في المائة من الأصوات ويفوز في الجولة الأولى، ومن المتوقع أن تكون نسبة التصويت 45-50٪.

وتعتبر البرتغال هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تجري انتخابات عام 2021 حتى الآن.
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