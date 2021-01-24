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أخبار العالم

روسيا تستفز إدارة بايدن بهذه الخطوة

الأحد 24/يناير/2021 - 11:49 م
سفينة روسية تستأنف
سفينة روسية تستأنف مد أنابيب غاز "السيل الشمالي 2"
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قسم الخارجي
بدأت السفينة الروسية "فورتونا" مجددا عملية مد خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2" في المياه الدنماركية لبحر البلطيق، رغم تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة تستهدف المشروع.

وقالت شركة "نورد ستريم 2" في بيان مقتضب أصدرته مساء اليوم الأحد، إن "الأعمال تجري بتوافق من الجدول المنسق"، بحسب "روسيا اليوم"، وذلك بعد أيام من تسلط الرئيس الأمريكي جو بايدن للسلطة.

وتعمل السفينة في مساحة على حدود المياه الإقليمية الدنماركية لكن في المنطقة الاقتصادية الحصرية للدولة الاسكندنافية، ويمر عبرها المسار "الدنماركي" لخط أنابيب الغاز وفقا للمخططات التي نشرتها الشركة التي تملكها مجموعة "جازبروم" الروسية.

ويعد خط أنابيب "نورد ستريم 2" مشروع عملاق سيورد الغاز الروسي إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى، ومن المقرر أن يبلغ طوله نحو 1220 كم.

وتم تعليق العمل في خط الأنابيب بعدما فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات عليه في 2019، لكن العمل استؤنف بعد نحو عام تقريبا في تحدٍ للعقوبات الأمريكية.

وسمحت السلطات الدنماركية لشركة "نورد ستريم 2" باستئناف العمل في مياهها اعتبارا من 15 يناير.

وخلال الأسبوع الماضي، قبل تولي جو بايدن منصبه، أعلنت ألمانيا أن واشنطن أبلغتها بأن العقوبات الأمريكية ستستهدف السفينة الروسية "فورتونا".
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