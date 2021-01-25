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ديني

30 معلومة عن الراحلة عبلة الكحلاوي

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:43 ص
30 معلومة عن الراحلة
30 معلومة عن الراحلة عبلة الكحلاوي
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محمود ضاحي
توفيت الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، على أثر إصابتها بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.

التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته انتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة. 

المؤهلات 

ليسانس تخصص دراسات إسلامية ( فقه مقارن) سنة 1969

ماجستير بعنوان ( الشورى قاعدة فى الحكم الإسلامى ) بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى لسنه 1974

دكتوراه بعنوان ( نظام الحكم الإسلامى فى مقارن بالنظام المعاصرة للشيوعية والرأسمالية) امتياز مع مرتبة الشرف الأولى عام 1979 – 1980

درجة أستاذ مساعد عام 1985

درجة أستاذ مساعد عام 1996 – 1997

دبلوم دراسات فلسطينية مركز الأهرام عام 1970 بمعهد الدراسات العربية

خبرات الراحلة العملية

عميد كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر فرع بورسعيد

أستاذ الشريعة الإسلامية ( كليه الدراسات الاسلاميه) جامعة الأزهر والمشرف على الدراسات الاسلامية بكلية طب البنات سابقا

تولت الدكتورة عبلة الكحلاوي أيضا

رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بمكة.

رئيس النشاط اللامنهجى الخارجية بوزارة الأوقاف عام 1979 / 1989

مسئول العلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف عام 1970- 1973

محاضرة بكلية التربية بالرياض ( تدريس الاقتصاد الاسلامى) الثقافة الإسلامية فقه الكتاب والسنة عام 1974 – 1975
مدرس بكلية الدراسات الاسلامية والعربية عام 1975

المؤلفات العلمية
طبعت الرسالة عام 1982 دكتور عبد القادر حاتم وزير الثقافة سابقا .
المرأة بين طهارة الباطن والظاهر دراسه فقهية مقارنة الطبعة الثالثة .
الحج والعمرة وأهم قضايا المرأة دراسه فقهيه مقارنة .
قبس من هدى القرآن الكريم والسنه دراسه فقهيه مقارنه .
حكم عمل المرأة والحدث طبعه اليونسكو .
الخلع دواء من لا دواء له دراسه فقهية مقارنه .
البنوة والدعوة فى القرآن الكريم والسنه دراسه فقهيه مقارنه .
التحريم المتعلق بالدم دراسه فقهيه .
بنوك اللبن وبنوك التقوى دراسة فقهيه .
فاعليه الزكاه فى حمايه الاقتصاد والتنميه دراسه
العلاقات الروحية بين الزوجين والأحكام المشاركة دراسه
الزواج والطلاق والخلع فى المنظور الاسلامى كتاب بحثى نشر فى مجلة البحوث الجنائية لعام 1995 .
السلام بين الأديان كتاب بحثى نشر وترجم إلى الألمانية والإنجليزية .
مجموعه قصصيه رقم (1) مسافر بلا طريق .
مجموعه قصصيه رقم (2 ) الهانم زعيمه .
مجموعه قصصيه رقم (3) أمنت بالله تحت الطبع .
 
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