كوريا الجنوبية تسجل 437 إصابة جديدة و11 وفاة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 437 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 75 ألفا و521 إصابة.





وقال المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية - وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الإثنين، إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية تجاوز حاجز الـ400 إصابة مرة أخرى، وسط تباطؤ الموجة الثالثة من الفيروس.





وأضاف المقر المركزي أنه من بين الحالات جديدة، كان هنالك 405 إصابات محلية و32 إصابة وافدة من الخارج، من بينها 7 إصابات من الولايات المتحدة و5 إصابات من إندونيسيا و4 إصابات من روسيا وإصابتان من كل من بريطانيا وبولندا وتنزانيا وغيرها.





وسجلت كوريا الجنوبية 11 وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1360 وفاة.





ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، بلغ عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض خطيرة في كوريا الجنوبية 275 شخصا، بانخفاض قدره 7 أشخاص عن اليوم السابق.





وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 62 ألفا و956 حالة بزيادة 426 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما ظل عدد المرضى الخاضعين للعلاج الطبي تحت الحجر الصحي ثابت عند 12 ألفا و205 أشخاص.





وبدأت موجة فيروس كورونا الثالثة والتي اندلعت في منتصف نوفمبر الماضي تتباطأ في كوريا الجنوبية، وذلك بعد أن وصلت ذروتها يوم 25 ديسمبر عندما سجلت البلاد 1240 إصابة جديدة.





وتخطط الحكومة الكورية الجنوبية في غضون هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن تعديل تدابير التباعد الاجتماعي لكبح انتشار كورونا وما إذا كان سيتم تمديد فترة حظر التجمعات .