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توك شو

تحورات كورونا سبب فى انخفاض عدد الإصابات.. طبيب يوضح

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:48 ص
كورونا
كورونا
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قسم التوك شو
وجه الدكتور محمد أبو القاسم أستاذ النساء و التوليد بالقصر العينى، رسائل هامة للسيدات فى هذه الفترة وقال انه على الجميع تناول الوجبات الصحية السليمة و الابتعاد عن الزحام، وتأجيل الحمل فى هذه الفترة بسبب كورونا".

وكشف أن الفترة الحالية تشهد انخفاضا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه من الممكن أن يكون ذلك ناتجا عن التحورات الجديدة فى الفيروس، معلقًا : " التحورات اضعفت الفيروس". 

وأضاف محمد أبو القاسم خلال حواره ببرنامج " كلام جديد" المذاع على قناة SHC، تقديم الإعلامية مى حسن، أن التحور الجديد من الممكن أن يكون جسم المواطن المصري تعرف عليه ولذلك يقاومها، موضحا اننا نشهد انخفاضا فى الأعداد، وهذا أمر مبشر.  
وأشار إلى أن جميع دول العالم تشهد ارتفاعا فى عدد الإصابات و الوفيات بفيروس كورونا ولكن بقدرة الله مصر تشهد انخفاضا فى الأعداد، ولذلك على الجميع أن يشعر بفرحة، ولكن فى نفس الوقت الجميع مطالب بـ الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.  

ورد على سؤال: " هناك انخفاض فى أعداد الإصابات بكورونا فى مصر  ولكن هناك ارتفاع فى أعداد الوفيات" وقال إن حالات الوفاة تكون لـ مواطنين كبار فى السن أو أصحاب أمراض مزمنة، أو أنهم اكتشفوا الفيروس فى وقت متأخر.

ولفت، إلى أنه يطالب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة خلال البيان اليوم توضح أسباب الوفاة لـ كل حالة.  

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