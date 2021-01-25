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متابعة الرئيس للموقف التنفيذى لمشروع تطوير 1500 قرية ..يتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:13 ص
صدى البلد
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين ، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.

موقع صدى البلد :

بهدف التغيير الجذري السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير 1500 قرية .

على أعلى مستوى .. الرئيس يوجه بتطوير البنية التحتية الاساسية الكهربائية فى قرى الريف .

بوابة أخبار اليوم :

رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات المنطقة الصناعية ببورسعيد .

بواية الأهرام :

وفاة الداعية عبلة الكحلاوي بفيروس كورونا.

موقع اليوم السابع :
استكمال تطعيم الطواقم الطبية بجميع مستشفيات العزل بلقاح كورونا اليوم .

الوطن :
" القومية للأنفاق " : بدأنا التنفيذ الفعلى  بأعمال محطات القطار الكهربائى .

بوابة الشروق :
البيئة : لا وجود حرائق بزراعات القصب بمحافظة سوهاج 

موقع الجمهورية :
ليفربول يودع كأس الاتحاد رغم هدف صلاح فى المان يونايتد 

موقع سكاى نيوز :
بايدن يستبق 26 يناير ..ويلغى قرار ترامب بشأن " كورونا " .

موقع روسيا اليوم :
رئيس البرتغال يفوز بولاية ثانية في انتخابات أجريت وسط انتشار غير مسبوق لكورونا 

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