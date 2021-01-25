متابعة الرئيس للموقف التنفيذى لمشروع تطوير 1500 قرية ..يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين ، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.
موقع صدى البلد :
بهدف التغيير الجذري السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير 1500 قرية .
على أعلى مستوى .. الرئيس يوجه بتطوير البنية التحتية الاساسية الكهربائية فى قرى الريف .
بوابة أخبار اليوم :
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات المنطقة الصناعية ببورسعيد .
بواية الأهرام :
وفاة الداعية عبلة الكحلاوي بفيروس كورونا.
موقع اليوم السابع :
استكمال تطعيم الطواقم الطبية بجميع مستشفيات العزل بلقاح كورونا اليوم .
الوطن :
" القومية للأنفاق " : بدأنا التنفيذ الفعلى بأعمال محطات القطار الكهربائى .
بوابة الشروق :
البيئة : لا وجود حرائق بزراعات القصب بمحافظة سوهاج
موقع الجمهورية :
ليفربول يودع كأس الاتحاد رغم هدف صلاح فى المان يونايتد
موقع سكاى نيوز :
بايدن يستبق 26 يناير ..ويلغى قرار ترامب بشأن " كورونا " .
موقع روسيا اليوم :
رئيس البرتغال يفوز بولاية ثانية في انتخابات أجريت وسط انتشار غير مسبوق لكورونا